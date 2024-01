Calcio Promozione – Cobelli: “UnionMarmi, prima la salvezza”

MARMIROLO Un 2023 finito in crescendo per l’Union Team Marmirolo, anche grazie alla cura Cobelli. La vittoria sul Rezzato nell’ultima partita prima della pausa invernale, ha permesso di chiudere l’anno col buonumore, ma è logico che dal nuovo anno ci si aspetta un ulteriore salto di qualità. Con le squadre ferme ancora ai box (si tonerà in campo il 14 gennaio), è tempo di bilanci: i neroverdi hanno chiuso il girone d’andata con 19 punti ed il nono posto, a sole quattro lunghezze dalla zona play off. Niente male, vista la partenza stentata nelle gare iniziali. «Sono soddisfatto di quanto visto sino ad ora – afferma mister Alessandro Cobelli – . Da quando sono arrivato, ho notato grandi miglioramenti da parte di tutti sotto ogni aspetto: tattico, fisico e tecnico. I ragazzi reagiscono bene ai carichi di lavoro: sono contento perché la situazione è andata poco per volta sempre più a migliorare. Gran parte del merito va anche alla società e a tutto lo staff, compresi anche i nuovi giocatori arrivati in queste settimane. Si stanno adattando bene e soprattutto sono sicuro che potranno darci una grossa mano». Si ripartirà dalla trasferta a Vobarno: «Dobbiamo pensare solo ad affrontare bene il girone di ritorno – dice ancora- . Le prime gare ci diranno meglio dove potremo arrivare e tra queste avremo tre trasferte: la prima sarà a Vobarno, una squadra che ha speso tanto per vincere e ha giocatori importanti come Seck. Sarà una sfida difficile, ma ce la metteremo tutta. In questo momento il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile». Il mercato ha portato rinforzi: sono arrivati i fratelli Diop, Thai Ba e Sassi. In uscita Bellini, Battaioli, Valbusa, Gatti e Righetti. «Ci sono i presupposti per lavorare bene e centrare l’obiettivo – conclude Cobelli -. Visto il rafforzamento di tutte le avversarie, mi aspetto un ritorno equilibrato come l’andata, se non di più».