Calcio Prima Categoria – Governolese in amichevole col Luzzara. Melara: “Utile per baby e ritmo partita”

GOVERNOLO Un test tira l’altro per la Governolese: i Pirati di Matteo Melara saranno di nuovo in campo stasera a Luzzara (19.30), per affrontare in amichevole la compagine reggiana, che milita nel girone A della Promozione del Crer e che a dicembre si è assicurata il difensore Alessandro Bonaccio e l’attaccante Andrea Lomellini, entrambi arrivati dal Suzzara. L’undici del presidente Fabio Bronzatti sabato scorso davanti al suo pubblico ha chiuso sul 2-2 il test con la Primavera del Mantova dell’ex Gabriele Graziani; «Sia l’amichevole di sabato scorso che questa, e quella domenica col Reggiolo – dice mister Melara -, saranno utili essenzialmente per mantenere condizione atletica e ritmo partita. Il risultato sarà relativo. Sarà anche l’occasione per dare spazio ai giovani della juniores regionale, come ad esempio Callegarini, Righi e Siliprandi che hanno notevoli qualità. Sabato scorso direi che abbiamo fatto bene contro il Mantova Primavera, con Luzzara e Reggiolo dobbiamo prepararci al meglio, oltre al lavoro settimanale. Tutto in funzione della gara del 14 gennaio a Rivarolo Mantovano contro la Rapid United. Inizieremo il ritorno, ospiti di un undici che deve centrare la salvezza. Quindi occorrerà molta attenzione, perché i blues hanno dimostrato di sapersi risollevare da una situazione che pareva davvero complicata. Da parte nostra l’obiettivo è quello di migliorarci rispetto alla prima parte: sappiamo benissimo che il ritorno è il vero campionato, fare calcoli serve a poco».