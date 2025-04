Calcio Promozione – Governolese, una settimana di passione. Visioli: “La salvezza? Io ci credo”

Governolo Weekend di pausa per la Promozione: il campionato si ferma per Pasqua, ma in casa Governolese si lavora già con grande concentrazione in vista dell’ultima e decisiva giornata, in programma domenica 27 aprile. I Pirati, reduci dalla sconfitta nel derby di Poggio Rusco contro la Poggese (2-1), affronteranno al “Vicini” l’Union Team Marmirolo, in una sfida che potrebbe valere la salvezza diretta. La classifica parla chiaro: la Governolese è a quota 31 punti, l’Union Team a 28 con la matematica certezza di disputare i play out. I rossoblù, invece, hanno ancora la possibilità di salvarsi senza passare dagli spareggi, ma devono obbligatoriamente vincere è sperare che una tra Lodrino (ospita il Vobarno) e Gussago (riceve il San Lazzaro) non faccia altrettanto. Una sola combinazione dà la speranza: tre punti nel derby. A sottolinearlo è Michael Visioli, centrocampista di riferimento per la Governolese ed ex di turno, che non ha dubbi su come approcciare la gara: «Fare calcoli serve a poco. Non possiamo scendere in campo con l’idea che un pareggio possa bastare. Dobbiamo pensare solo a vincere, è l’unica strada per provare a salvarci. Il derby con l’Union Team sarà una battaglia, ma se vogliamo rimanere in questa categoria dobbiamo meritarcelo sul campo, senza appelli». L’analisi della partita di Poggio Rusco lascia qualche rammarico: «Siamo andati subito in vantaggio, abbiamo colpito un palo e giocato una buona prima parte di gara. Poi, la doppietta di Martina ha ribaltato tutto. L’avessimo noi un attaccante così, saremmo salvi da un mese. Ma queste sono solo considerazioni: la realtà è che ci manca un ultimo passo e dobbiamo farlo domenica prossima». Da gennaio la squadra ha mostrato maggiore compattezza, ha ritrovato un’identità tecnica e tattica, e ha saputo tenere testa anche a formazioni di vertice. «Da quando sono arrivato – aggiunge Visioli – ho visto un gruppo in crescita. Ci abbiamo sempre creduto, nonostante le mille difficoltà. Infortuni, cambi, momenti delicati… ma siamo ancora qui, e ci giochiamo tutto in casa nostra. Sarebbe un peccato sprecare quanto costruito in questi mesi». Mister Monari dovrà rinunciare a Rigon, squalificato, ma potrà contare su una squadra motivata e consapevole. Il Marmirolo, dal canto suo, arriverà a Governolo con meno pressione: il pass per i play out è già in tasca. La settimana che porterà alla sfida sarà dunque di grande intensità, tra lavoro sul campo e preparazione mentale. Il pubblico è atteso numeroso: la posta in palio è troppo alta per mancare. E i Pirati sanno che, per festeggiare la permanenza, servirà l’impresa. Appuntamento fissato per domenica 27 aprile al “Vicini”: in palio c’è molto più di una vittoria. C’è un’intera stagione da salvare.