Nuoto – Feudatari e Bergomi in evidenza agli Assoluti di Riccione. Leo farà gli Europei Jr con il team slovacco

Riccione Buoni risultati per i mantovani ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili che si sono svolti allo stadio del nuoto di Riccione. Due i ragazzi impegnati. Brando Feudatari, classe 2007 dell’Asola Nuoto, ha chiuso i 100 dorso in 58’’32, realizzando il suo nuovo record personale, mentre nei 50 dorso ha fermato il tempo in 26’’81. Questi due crono gli sono valsi il pass per i prossimi Italiani Giovanili Estivi di Chianciano Terme (5-9 agosto). Grande soddisfazione per il prof Ercole Vecchi che lo ha seguito a Riccione e per tutto lo staff tecnico dell’Asola Nuoto.

Ottima performance anche per Leonardo Bergomi. Il portacolori virgiliano della Canottieri Baldesio, anche lui classe 2007, giovedì ha gareggiato nei 50 rana, realizzando nella sua batteria il terzo crono per la categoria Juniores con 28’’65. Non ha però potuto partecipare alla finale e puntare a una medaglia, in quanto atleta slovacco. Di recente, infatti, ha fatto registrare la nuova cittadinanza sportiva. Tra l’altro, era appena tornato dal Multination Swimming Meet di Cipro, nel quale aveva debuttato in gara con la sua nuova nazionale. E che esordio per il giovane di Marcaria! In questa kermesse internazionale, con tanti talenti giovanili provenienti da Paesi quali Austria, Israele, Polonia, Turchia ecc. ha ottenuto un ottimo sesto posto nei 50 rana e il settimo nei 100 rana. E parteciperà ai prossimi Campionati Europei Juniores con la nazionale slovacca, che si svolgeranno proprio nel Paese slavo a Samorin, dall’1 al 6 luglio. Ricordiamo che soltanto una ventina di giorni fa, ai Criteria Nazionali Giovanili, sempre a Riccione, Leonardo si era laureato vice campione italiano Juniores nei 50 rana, con il tempo di 27’’81, arrendendosi soltanto al rivale storico Lorenzo Fuschini di Imola. Aveva inoltre realizzato il personale con 1’01’’11 nei 100 rana dove si era piazzato al quinto posto.