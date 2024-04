Calcio Promozione – L’Asola non va oltre il pari a Marmirolo e vede più lontano l’obiettivo play off

Marmirolo Una bella cornice di pubblico allo stadio “Canuti” ha accolto, prima del fischio d’inizio del derby, la sfilata di tutte le squadre del settore giovanile dell’Union Team Marmirolo che, con la recente fusione, ha permesso alla nuova società di raggiungere numeri record, con oltre 300 tesserati. La sfida tra Union Marmi e Asola si è poi conclusa con un giusto pareggio al termine di una partita equilibrata, con pochi squilli e squadre che evidentemente hanno accusato il primo caldo stagionale. Il punticino, per la verità, non cambia di molto la classifica dei locali, che l’obiettivo salvezza lo hanno raggiunto da tempo; e serve poco all’Asola, che conserva la quarta posizione, ma a -12 dal secondo posto, con una sola partita da giocare, vede di fatto azzerate le possibilità di andare a giocare i play off.

Andiamo adesso in cronaca. Il primo tempo è abbastanza vivace. Dopo pochi minuti, Gjinaj pesca bene in area Thai Ba che, di testa, spedisce la palla fuori di poco. Al 20’ grande imbucata centrale di Thai Ba per Dentale che, solo davanti al portiere, non fallisce l’occasione e batte Marcolini: Union Marmirolo in vantaggio. La risposta dell’Asola è immediata. Passano infatti due minuti e Buonaiuto, approfittando di un errore della difesa locale, trafigge con un gran diagonale di sinistro l’incolpevole Signorini. Al 35’ bella azione corale dell’Union Marmi con Thai Ba che conclude sfiorando la segnatura con un bel tiro dal limite. Al 45’, sull’altro fronte, bella combinazione Buonaiuto-Chitò con quest’ultimo che alza il diagonale di poco oltre la traversa. Dopo un bel primo tempo, il secondo è invece assolutamente soporifero, con pochissime iniziative pericolose da ambo le parti. Un’occasione per l’Asola al 75’: Bovi colpisce la parte alta della traversa su punizione da trenta metri; e per l’Union Marmirolo un paio di conclusioni nel recupero di Romano, entrambe a lato di poco. Finisce 1-1.

RISULTATI 28a GIORNATA

Union Team Marmirolo-Asola 1-1

La Sportiva Ome-Borgosatollo 0-1

Lodrino-Cividatese 3-0

Orsa Iseo-Rezzato Dor 1-0

Cellatica-San Pancrazio 5-3

Suzzara-Sported Maris 1-4

San Lazzaro-Sporting Brescia 1-0

Vighenzi-Vobarno 2-0