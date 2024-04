Calcio 1a Categoria – La Poggese vince e tiene vivo il sogno. Porto resta a secco: addio ai play off

Porto Mantovano La Poggese vince il derby a Porto Mantovano e continua a credere nel sogno Promozione: domenica prossima, se riuscirà ad espugnare il campo del Pralboino, potrà guadagnarsi lo spareggio proprio contro i bresciani. Delusione invece per il Porto, che è matematicamente estromesso dai play off. Gli ospiti approcciano bene la partita, imponendo ritmi elevati e schiacciando gli avversari nella propria metà campo. Dopo diverse occasioni create, la Poggese passa: cross su punizione dalla trequarti, Matteo Bocchi si smarca bene e di testa batte Coffani. Il Porto non riesce a uscire e, anzi, subisce l’iniziativa avversaria. Al 33’ i ragazzi di mister Galantini raddoppiano: cross dalla fascia destra perfetto per l’inserimento di Scappi, il quale di testa insacca agevolmente. Il primo tiro dei padroni di casa arriva solo al 43’, grazie a un’iniziativa di Guidi, ma la conclusione di quest’ultimo è facile preda di Davide Bocchi. La ripresa inizia con i ragazzi di mister Fantini più propositivi e maggiormente presenti nella metà campo avversaria. Al 63’ Salardi prova a impensierire su punizione il portiere ospite ma il suo tiro centrale viene respinto. La Poggese è ben organizzata e non subisce grossi pericoli. Al 69’ Vincenzi sfiora il gol con un bellissimo tiro a giro dal limite dell’area, che si infrange sulla traversa. Neanche i cambi riescono a modificare lo scenario, nonostante la voglia del Porto di riaprirla. Nel finale l’occasione più importante ce l’ha D’Ambrosio, che spara alto una sorta di rigore in movimento.

RISULTATI 28a GIORNATA

Leoncelli-Voluntas Montichiari 1-2

Governolese-Psg 8-0

Bagnolese-Pavonese Cigolese 3-1

Porto-Poggese 0-2

Verolese-Rapid United 1-1

Pralboino-Serenissima 3-3

Sporting Club-Villimpentese 1-0

Gonzaga-Virtus Manerbio 3-0