Calcio Promozione – Perinon: “Union Marmirolo, sarà una bella sfida”

Marmirolo Marmirolo e Union Team hanno unito le forze per creare un progetto ambizioso. E toccherà a Filippo Perinon guidare la squadra nel prossimo campionato di Promozione, lui che ha già avuto trascorsi da giocatore con la maglia del Rullo. «Mi aspetto massimo impegno da parte di tutti – afferma il neo allenatore – e voglia di lottare per questa maglia. Come ha dichiarato il presidente, l’obiettivo principale è quello di salvarsi il prima possibile. Siamo una squadra nuova e guarderemo partita per partita, cercando di fare del nostro meglio. Ci vorrà sicuramente del tempo per amalgamarci tutti quanti». «Per quanto riguarda il campionato – continua Perinon – me lo aspetto tosto, con tante partite difficili contro squadre attrezzate; tra mantovane e bresciane sarà grande battaglia tutte le domeniche. E alla fine sarà il campo a decretare dove saremo in classifica».

«Ho giocato qui tre anni – ricorda ancora – da allenatore ho sempre fatto il vice tra Serie D ed Eccellenza con Vigasio e Ambrosiana. Per me questa è la prima esperienza da primo allenatore. Mi porto dietro una cosa importante, il lavoro di gruppo; per far emergere i singoli serve un gruppo unito, soprattutto durante i momenti di difficoltà. Altri aspetti fondamentali saranno la crescita dei giovani e, come dicevo prima, stare nella parte sinistra della classifica. Questa società mi ha dato tante soddisfazioni da calciatore, ora sta a me contraccambiare».

Per quanto riguarda il mercato, Filippo è soddisfatto dell’operato del club. «La squadra è forte – dice – sono stati riconfermati i vari Sabaini, Cinti, Errera, Luppi, Guerrini, Cipriani, Pomella; e da centrocampo in su sono tutti nuovi. Ci raduneremo l’8 agosto, un mese prima dell’inizio del campionato, il 10 settembre, mentre la Coppa scatterà il 27. Sarà un’avventura stimolante, una sfida impegnativa. Sono contento perché presidente e direttore sportivo mi stanno dando una grossa mano su tutto. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, voglio privilegiare il gruppo. Vado avanti di anno in anno per migliorarmi e sfruttare al meglio tutto quello che verrà. Mentre ai ragazzi dirò subito di ragionare perché ogni comportamento determina una conseguenza».