Azzolina ai maturandi “Emergenza difficilissima, siete nella storia”

“Sono veramente molto emozionata: sono a Bergamo e finalmente potrò vedere le scuole in parte riaprirsi. Abbiamo vissuto un’emergenza difficilissima e gli studenti hanno dato una grande prova di maturità e resilienza. Quando ricorderete il periodo che abbiamo vissuto adesso, lo riguarderete pensando che siete stati forti, coraggiosi, che ce l’avete messa tutta, che avete studiato: e quindi potrete essere veramente orgogliosi di voi, perchè siete nella storia”. Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un video postato su facebook. “Il 17 giugno e i giorni seguenti rappresenteranno per voi la maturità 2020 – prosegue – cioè un ponte verso il futuro. Vi ringrazio perchè l’Italia ha bisogno di persone preparate, di persone che credano in se stesse, che coltivino le proprie passioni. Spero che tutti i vostri sogni possano realizzarsi. In bocca al lupo a tutti per gli esami”.

(ITALPRESS).