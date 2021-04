Calcio Promozione – Sporting Club, per la panchina spuntano Bruschi e Goldoni

GOITO Tra le big è l’unica ad avere attualmente la panchina “vacante”: casting della dirigenza dello Sporting Club, per trovare un successore ad Alessandro Novellini, passato nei ranghi dirigenziali della Castellana. Non sarà Giuseppe Bizzoccoli a sedere sulla panchina goitese (anche per i buoni rapporti tra lo Sporting e il Marmirolo, squadra attuale del mister), difficile anche la scommessa Tenedini: l’identikit è quello di un tecnico anagraficamente giovane. Tra questi potrebbero esserci i profili di due mantovani: Cesare Bruschi, nelle ultime stagioni in Veneto e Marco Goldoni, desideroso di tornare dopo l’esperienza di Suzzara. Ma non sono da scartare eventuali piste bresciane.