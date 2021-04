Calcio Prima Categoria Crer – Viadana, avanti con Nebbioli e Froldi

VIADANA Viadana nel segno della continuità anche nella prossima stagione: i gialloblù confermano alla guida tecnica della società i tecnici Nebbioli e Froldi anche nel prossimo campionato, 2021/2022, di Prima Categoria Crer. Con i due allenatori è stata ufficializzata anche la conferma della casella del direttore sportivo: sarà anche nella prossima stagione Damiano Mazzieri.

La prima squadra è ovviamente ferma, dal momento che i campionati sono stati dichiarati conclusi da parte degli organi preposti, ma si stanno allenando con distanziamento i ragazzi del settore giovanile. E presto, viste le indiscrezioni sulle decisioni governative, potrebbero cominciare anche le attività da contatto.

Afferma il presidente Paolo Lodi Rizzini: «Oltre alla conferma dello staff tecnico, siamo intenzionati anche a trattenere la maggior parte dei giocatori della rosa. Sostituiremo chi non rimarrà con pochi mirati innesti».

Idee chiare dunque in casa del club rivierasco che di sicuro vorrà recitare un ruolo di primo piano nella nuova avventura in Prima categoria. Sarà il campo a confermare o no questo obiettivo. Come sempre, nella prima squadra canarina verranno promossi alcuni atleti della Juniores.

Non c’è solo il fronte tecnico all’ordine del giorno, in casa viadanese: la società spera che nei prossimi mesi al Comunale possa arrivare un nuovo impianto di illuminazione, visto che negli ultimi anni il Viadana ha dovuto “emigrare” su altri terreni di gioco per disputare le partite serali.

Come altre società, che l’hanno già completata (il Castiglione) o hanno in progetto di allestirla (il Suzzara), il Viadana potrebbe dotarsi a medio termine di una Club House. Potrebbe arrivare nel corso della stagione 2022/2023.