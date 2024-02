Calcio Promozione – Tozzo: “Asola, due partite per capire chi siamo”

ASOLA Non è sicuramente un momento brillante per l’Asola di mister Mauro Franzini, che nelle ultime tre gare ha messo in carniere soltanto due punti. E le avversarie non erano certo irresistibili, almeno sulla carta, guardando la classifica: contro la Cividatese è arrivato un pareggio per 2-2, una sconfitta contro il San Pancrazio per 3-2 e il pari in bianco con il Borgosatollo nell’ultimo impegno casalingo.

«Tutte squadre alla portata, ma gli episodi non ci sono stati certamente favorevoli – dice il presidente biancorosso Massimo Tozzo -. Contro il San Pancrazio ci ha messo molto del suo la sfortuna, con due gol che non c’erano da parte di nostri avversari. Con la Cividatese l’abbiamo raddrizzata ma poi siamo rimasti in 10. E col Borgosatollo non siamo riusciti a concretizzare quanto creato».

«Le altre viaggiano, e i play off si sono allontanati – sottolinea il patron asolano – ora ce la vediamo con lo Sporting Brescia che, al di là dell’ultima sconfitta contro la capolista Vighenzi, ha dimostrato di essere la compagine più in forma del girone. All’andata aveva perso contro di noi, poi ha iniziato una striscia positiva incredibile, interrotta soltanto domenica scorsa contro la regina del campionato. A proposito di Vighenzi: la settimana successiva la affronteremo proprio noi. Due bei banchi di prova, dobbiamo rispondere al meglio, se vorremo continuare ad ambire alla top five della Promozione. Altrimenti sarebbe il caso di riconsiderare gli obiettivi stagionali, rinunciando a ripetere il piazzamento della scorsa annata. Ma non vogliamo nemmeno pensarci».

«Un possibile spartiacque, i prossimi due impegni – insiste Tozzo -: se non riuscissimo a fare bene, sarebbe forse il caso di fare quei punti che mancano alla salvezza. Anche se, considerando le prossime due gare, abbiamo davanti altre 10 partite, con 30 punti in palio. Tutto può succedere. Di sicuro serve un’inversione di tendenza: una svolta è possibile sin dalla prossima gara. Certo, l’avversario non è dei più morbidi, ma abbiamo tutte le qualità per metterlo in difficoltà».