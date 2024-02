Calcio Seconda Categoria – Passarino: “Soave sulla strada giusta. Medolese ostica”

SOAVE Il Soave sembrerebbe aver trovato la strada giusta. I ragazzi di mister Alessandro Veneziani sono reduci da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo è il successo di domenica scorsa contro il New Castellucchio grazie alla rete decisiva di bomber Federico Passarino, arrivato nel mercato invernale dalla Serenissima. «E’ stata una gara molto tattica, tirata e fisica – racconta l’attaccante – . Il campo era pesante, quindi il gioco ne ha risentito. Ci è andata bene grazie anche ad una disattenzione loro, che è costata cara, ma che mi ha permesso di segnare: ho letto l’intenzione del centrocampista e sfruttando il retropassaggio sbagliato, l’ho depositata in rete». Vietato abbassare la guardia, soprattutto domenica: «Con la Medolese vogliamo continuare a mantenere la porta inviolata – tuona Federico – . Sarà un vero scontro per i play-off visto che ci separa un solo punto. Il campo sarà grande, quindi dovremo essere attenti e mantenere le distanze corte per sfruttare al meglio le ripartenze, dato che disponiamo di giocatori veloci». «Il nostro obiettivo – prosegue ancora – è quello di centrare almeno i play-off. Non dobbiamo guardare la classifica, ma concentraci sul fare del nostro meglio. Non voglio pensare alla salvezza perché abbiamo un organico che può puntare alle prime cinque posizioni. E’ vero che siamo una squadra dall’età media alta, ma proprio per questo dovremo essere bravi a far pesare l’esperienza». L’attaccante racconta così il suo arrivo a Soave: «Sono arrivato a dicembre, quando la situazione non era delle più rosee. L’andata è stata altalenante sia in termini di risultati che di umore, ma adesso che sono qui voglio contribuire con i miei gol. Mi trovo benissimo con tutti e sono contento della scelta fatta, perché ho trovato una società seria, attrezzata e ben organizzata».