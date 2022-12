Calcio Promozione – Tozzo: “Bravo Asola, continua a stupire”

Asola E’ la regina delle squadre mantovane di Promozione, quella meglio piazzata in classifica con il suo terzo posto assoluto a quota 30 punti. Il titolo l’ha poi legittimato vincendo tutti e cinque i derby disputati nel girone d’andata, conquistando così contro le cugine virgiliane metà del suo bottino (15 punti). Nell’ultima gara dell’anno ha pareggiato per 1-1 in casa della Pro Palazzolo e ora si gode il meritato riposo concesso per le festività di fine anno da mister Mauro Franzini, tornato in estate sulla panchina dei Corsari e principale artefice del “rinascimento” biancorosso.

Chiuso il ciclo Tavelli, la società asolana ha deciso di ripartire proprio dal tecnico che l’aveva portata dalla Prima Categoria all’Eccellenza. E la scelta si è rivelata quanto mai azzeccata. «Come presidente – dichiara Massimo Tozzo – e a nome di tutta la dirigenza, faccio i complimenti alla squadra per il fantastico girone d’andata. Non ci aspettavamo di essere così in alto in classifica e ne siamo ovviamente molto felici. Sappiamo che non sarà facile ripetersi nel ritorno, ma intanto ci godiamo il momento. Siamo terzi e quest’anno non c’è la squadra, tipo l’Ospitaletto della scorsa stagione, che faccia corsa a sé, anche se la Pavonese è imbattuta, merita il primo posto e ha le carte in regola per salire di categoria».

«Mister Franzini – prosegue Tozzo – ha meriti evidenti, del resto conosceva bene l’ambiente e sa che qui può lavorare con serenità e senza pressioni. Ha dovuto far fronte a delle assenze, ma è sempre abilissimo a sfruttare le risorse della rosa e a mettere tutti i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi al massimo. Tutti hanno avuto il loro spazio: un applauso va ai giocatori più esperti, così come ai nostri giovani, che godono della fiducia del mister e possono mettersi in mostra. La forza dell’Asola è il collettivo e nel ritorno speriamo di poter disporre anche di Shima, un altro ragazzo del nostro vivaio che ha già dimostrato il suo valore in prima squadra».

Il cammino dell’Asola in campionato ripartirà da Castel Goffredo, il 22 gennaio. «Mi auguro che anche loro possano schierare la formazione migliore, affinchè sia una bellissima partita. E spero si possa giocare su un terreno che permetta di fare spettacolo».