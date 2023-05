Ciclismo – Fari a Medole sulla Southgardabike. Domani i Giovanissimi a Cerese e a Novi gli Allievi del Mincio Chiese

Mantova U23 ed elite a parte, che oggi saranno di scena a Rodigo, il resto della truppa mantovana sarà impegnata in questo fine settimana su più fronti. L’allievo del Mincio Chiese Federico Rezzaghi, con la maglia della rappresentativa lombarda, prenderà parte alla gara in programma a Modena. A Lari (Pi), invece sarà schierato al via del Gp Città delle Ciliegie l’U23 Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia. Domani sarà una giornata molto intensa con i Giovanissimi che a Cerese daranno spettacolo all’interno del Memorial Marco Allegretti. L’appuntamento (ore 15.30) porterà ancora una volta la firma dell’Allgor Tatobike, con più di cento atleti al via. Presenti i team mantovani Tatobike, Ciclo Club 77, Mincio Chiese e Gioca in bici Oglio Po. La manifestazione avrà pure un valore aggiunto dettato dal fatto che sarà valida quale prima prova del Trofeo Allgor. A Bosaro (Ro) invece saranno di scena i Giovanissimi dello Sporteven. Sempre oggi in terra mantovana i fari, a partire dalle ore 8 con la prova riservata agli specialisti del Gravel, saranno puntati su Medole e sull’edizione numero 16 della Southgardabike, manifestazione di rilievo nazionale organizzata dal Pedale Medolese con il patrocinio del Comune e del Comitato provinciale Fci che tra le altre cose assegnerà la Maglia Nazionale Marathon Acsi. Circa un migliaio gli atleti iscritti alle tre competizioni in programma, oltre alla Gravelfondo, sulla distanza di 53,500 km. Poi vi sarà la Marathon sulla distanza di 60 km e la Middle sui 28 km. Tornando alla strada, gli Esordienti del Mincio Chiese gareggeranno a Nuvolento (Bs) mentre quelli dello Sporteven andranno ad Erbusco (Bs) per una gara di Mtb. Domani gli Allievi del Mincio Chiese saranno a Novi (Mo), Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli a Cavaion Veronese e ad Erbusco (Bs) quelli dello Sporteven. Sul fronte degli Juniores, i mantovani della Biesse Carrera gareggeranno a Morbegno (So), Salami e Visioli del Biringhello andranno a Novara; Denis Apostol, Sebastiano Turina e Cristiano Maioli del Pedale Scaligero saranno a Roncadelle (Tv). Per quel che concerne il ciclismo in rosa, la juniores Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme sarà impegnata a Novi (Mo).

Paolo Biondo