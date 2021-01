Canneto sull’Oglio, un concorso fotografico a tema naturale dal Parco naturalistico regionale dell’Oglio Sud Area degli allegati

CANNETO SULL’OGLIO Il Parco naturalistico regionale dell’Oglio Sud, guidato dal presidente Alessandro Bignotti, promuove un’iniziativa votata all’arte ed all’amore per la natura. L’invito è quello di andare a “rovistare” negli archivi di ognuno e trovare un’immagine che possa sintetizzare la bellezza del paesaggio o del soggetto immortalato, l’identità del territorio e l’emozione dello scatto fotografico. Cercare di catturare il momento in cui tutto si concentra, quando la bellezza ed i contenuti ricercati coesistono in una singola fotografia è arte, è poesia. Il concorso fotografico è rivolto a fotografi, naturalisti o semplicemente agli appassionato di fotografia. Il tema del contest è “il mio Parco” e si dovrà scegliere fra una delle foto che si ritengono più belle e significative di paesaggi, di erbe, piante e animali, ma perché no, anche di ricordi, emozioni, incontri, scattate nel territorio del Parco Oglio Sud. E’ un modo per rimanere vicini al territorio e per far conoscere la sua ricca biodiversità. Le fotografie dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: educazione.ambientale@ogliosud.it, come messaggio privato sulla pagina facebook del Parco Oglio Sud, oppure sul profilo instagram del partecipante al contest, ricordando di taggare il Parco: @parcoogliosud e #ilmioParco, indicando l’autore dell’immagine. Ogni settimana il Parco ne pubblicherà due per riscoprire la natura che ci circonda. Le fotografie verranno inoltre raccolte in un album dedicato dal titolo “Il mio Parco”, dove si potranno sfogliare rimanendo a disposizione di tutta la collettività che, seppur virtualmente, potrà immergersi nelle terre dell’Oglio Sud, in attesa di poter tornare a farlo dal vivo.

Paolo Zordan