Calcio, il pagellone di 1ª Categoria – Da “matricole” a prime della classe: anno magico per Rapid e Union Team. Sermide e Curtatone dietro la lavagna

Mantova Da “matricole” a prime della classe: Rapid United (voto 8 per l’andata, 10 per il 2022) e Union Team (idem come sopra) hanno approcciato alla grande il campionato di Prima Categoria, tanto da occupare i primissimi posti in classifica, con la possibilità per i giallorossi di aggiudicarsi il titolo di campioni d’inverno vincendo il recupero col Sermide del 15 gennaio. Niente male per essere due neopromosse, che hanno dato vita nello scontro diretto del 20 novembre (vinto 3-2 dai blues) ad una delle partite più belle dell’anno. Entrambe hanno però steccato l’ultima gara dell’anno: la sconfitta casalinga (0-4) col Nuvolera è costata alla Rapid il primato solitario, mentre l’Union è uscito dalla Coppa ai quarti perdendo (1-4) col Calvenzano.

La classifica al giro di boa è cortissima, con almeno 11 squadre in lotta per il salto di categoria. Appaiate in sesta posizione, a quota 24, troviamo Sporting Club e Porto (voto 6,5 per entrambe): i goitesi ambiscono a tornare da dove sono venuti, in Promozione; i biancazzurri sono partiti con il favore dei pronostici, sull’onda lunga dello strabiliante girone di ritorno della passata stagione. Non si offenderanno se diciamo che le aspettavamo entrambe un po’ più su in classifica. Stesso discorso per la Serenissima (voto 6+), che nello scorso campionato è arrivata davvero ad un passo dalla promozione e ora arranca nel gruppone. Il Gonzaga (voto 6,5), con 22 punti, chiude la fila delle mantovane agganciate al trenino dei play off, tutto sommato in linea con gli obiettivi stagionali. E veniamo alle note dolenti. Il Sermide (voto 5) si è tolto la maglia nera vincendo proprio l’ultima partita col San Paolo; e l’ha lasciata sulle spalle del Curtatone (voto 4), che dovrà rimboccarsi le maniche nel ritorno per salvarsi.