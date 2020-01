Incivili imbrattano di rifiuti vari la zona della palestra e del polo sportivo di Bozzolo

BOZZOLO Rifiuti di vario genere, soprattutto cartacce, e bottiglie e bicchieri di plastica, sparsi un po’ ovunque davanti alla palestra e al polo sportivo di Bozzolo. Il tutto, per di più, a poca distanza dai cestini: uno spettacolo non certo edificante quello che ieri mattina si presentava in piazza Marcora tanto da far sbottare il sindaco Giuseppe Torchio che, sui social, si è lasciato andare a un amaro sfogo: «Secondo alcuni sindaco, parroco e maresciallo dei carabinieri dovrebbero sostituire i genitori – scrive Torchio su Facebook – Ma tutto ciò è avvenuto al termine di impegnativi programmi ambientali nelle scuole, atti di impegno per l’ambiente, proteste per i fuochi dell’Amazzonia e dell’Australia, le giornate del Creato; tante belle giaculatorie ma in una sola settimana la raccolta di due camion di rifiuti abusivi sotto il ponte dell’Oglio, la bonifica di una decina di siti nelle strade di campagna e la pronta emulazione dei nostri splendidi ragazzi, emancipati e maturi, che, quindicinalmente, rinnovano gesti di amore intenso per l’ambiente. E invece tocca anche assistere a episodi di questo genere, con gli appositi cestini che restano intonsi».