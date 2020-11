Calcio Seconda Categoria – Bonesi (Medolese): “Tornei falsati. Ha senso ricominciare?”

MEDOLE In casa Medolese l’attività prosegue soltanto con le squadre giovanili. «Abbiamo deciso – afferma il presidente Alberto Bonesi – di fare allenare i ragazzi delle nostre giovanili, seguendo ovviamente protocolli e distanziamento, mentre per quanto riguarda la prima squadra, a questo punto credo che ci rivedremo in gennaio, con tutte le incognite del caso. Qualcuno dei nostri ragazzi potrebbe dare priorità a lavoro e famiglia, è indispensabile ci facciano sapere per tempo se vogliono lasciare, nel caso potremo sostituire i partenti a dicembre nel mercato di riparazione».

Il presidente della Medolese è piuttosto pessimista sulla ripresa dei campionati. «Nella migliore delle ipotesi – dice – ripartiremo il 7 febbraio dalla quarta giornata. Adesso siamo tutti fermi, impossibilitati anche a proseguire gli allenamenti. E allora mi domando: ha senso riprendere i campionati? Ci saranno le condizioni per farlo in sicurezza? Non sarebbe meglio chiudere tutto? La quota versata può benissimo valere per la prossima stagione».

La lunga sospensione rischia anche di compromettere gli accordi siglati in estate con gli sponsor. «E’ un altro aspetto da considerare – dice ancora Bonesi – purtroppo questa situazione di prolungata incertezza non aiuta».

Per quel che concerne l’aspetto puramente agonistico, la Medolese non era partita benissimo in campionato, con 2 punti in tre giornate nel girone bresciano: ha pareggiato contro Acquanegra e Gottolengo e perso l’ultima gara prima dello stop contro la Rapid United. «Abbiamo disputato le gare della prima fase di Coppa Lombardia per prepararci al campionato – conclude il presidente Bonesi – eppure la nostra partenza è stata negativa, abbiamo avuto anche dei problemi. Ora si riparte da zero in febbraio, la preparazione è da rifare. Cercheremo di fare tesoro dei nostri errori».