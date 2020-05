Calcio Seconda Categoria – Destinazione… Futura. Cattini: “Prima il budget”

DOSOLO Il primo passo che la dirigenza della Futura vuol compiere per la prossima stagione è inerente al budget disponibile, come afferma il presidente Zico Cattini.

«Da parte nostra le idee per il futuro ci sono – afferma il numero uno della società -, però è importante vedere se gli sponsor resteranno, con la crisi economica che c’è al momento, tutti dovranno contenere spese e costi. Per il resto siamo in attesa di conoscere regole e certezze per la stagione 2020/21, non solo per la prima squadra ancora impegnata in Seconda categoria ma anche per il settore giovanile, per il quale è confermato il rapporto già instaurato con la società Rapid Viadana».

La volontà del sodalizio biancorosso è quella di confermare il tecnico Cristian Avona in vista del campionato che verrà: «Avona ha fatto bene e da parte nostra c’è tutta l’intenzione di proseguire il cammino con lui anche nella prossima stagione – spiega Cattini -, mentre Mirco Faglioni continuerà ad essere il ds, per quanto concerne la squadra che affronterà la nuova avventura in Seconda categoria, dobbiamo ancora parlare con gli atleti faccia a faccia. Sino ad ora ci siamo sentiti solo per telefono, comunque siamo orientati a puntare sui giovani, il mio personale sogno è quello di riportare nel Dosolo Galimberti e Ongaro».

Per quanto concerne il bilancio riguardante il cammino della Futura in campionato, Zico Cattini non ha alcuna difficoltà nel rispondere: «L’estate scorsa siamo ripartiti dalla Seconda dopo la retrocessione – conclude il presidente -, all’inizio abbiamo dovuto pagare dazio per quanto concerne l’amalgama di una squadra che doveva ancora trovare una quadratura. Comunque il gruppo si è ripreso e con tante gare da disputare aveva bisogno di conquistare qualche altro punto per essere certo della salvezza, il mister era riuscito ad un certo punto a dare la giusta compattezza al collettivo, che era mancata nella prima parte del campionato».