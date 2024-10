Calcio Serie B – Mantova-Brescia: dalla doppietta di Uzzecchini che valse la A all’amichevole “profetica” di un anno fa

MANTOVA Sono 12 i precedenti in campionato di Mantova-Brescia al Martelli. Il bilancio conta cinque vittorie dei biancorossi, cinque pareggi e due successi delle Rondinelle. Le due squadre, inoltre, si sono affrontate più volte in Coppa Italia e in amichevole. L’ultima è stata proprio un anno fa, nell’agosto 2023: finì 3-0 per il Mantova e, dalle testimonianze dei giocatori raccolte a fine stagione, a commento della promozione, emerse che proprio quella partita diede alla squadra una formidabile iniezione di autostima. Più d’uno ammise che fu proprio quell’amichevole a convincerli che il Mantova sarebbe arrivato lontano.

Ma torniamo alle sfide di campionato, tutte giocate in Serie A e B. L’ultima risale al 2 novembre 2009, sotto la pioggia: 2-2 il risultato, Locatelli e Fissore i marcatori del Mantova allenato da Serena. Nell’undici del Brescia figuravano Arcari (attuale preparatore dei portieri dell’Acm), De Maio e Possanzini.

Doveroso citare le cinque vittorie. La prima, datata 21 maggio 1961, è davvero storica, perchè sancisce la promozione matematica dell’Ozo in Serie A. Porta la firma di Uzzecchini, autore di una doppietta che chiude i conti dopo soli 9 minuti di gioco (2-0). Un rigore di Corelli decide la sfida dell’ottobre 1967 (1-0), in un campionato amarissimo che i biancorossi concluderanno all’ultimo posto con conseguente retrocessione in B. Un altro 1-0 nel dicembre 1970, in Serie B, con rete di Blasig. Gli ultimi due successi biancorossi nell’era Lori, nei primi due anni di B con Di Carlo in panchina. Il primo sancisce lo stato di grazia dell’Acm: siamo nel novembre 2005, segna Graziani e quell’ennesimo 1-0 consolida lo stupefacente primo posto in classifica dei biancorossi. Nella stagione successiva 2-1 in rimonta: al gol bresciano di… Possanzini, risponde Caridi con una doppietta. Domenica al Martelli Mantova e Brescia tornano a sfidarsi in un match ufficiale dopo 15 anni.