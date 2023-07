Calcio dilettanti – Vacanze agli sgoccioli: raduni al decollo tra poco più di due settimane

MANTOVA Ancora un paio di settimane di vacanza, o poco più, poi sarà tempo di tuffarsi nell’attività sportiva targata 2023/2024 per i calciatori dilettanti del panorama mantovano. Partiamo dall’Eccellenza maschile, dove la Castellana inizierà, agli ordini di Giovanni Arioli il prossimo 31 luglio, inaugurando di fatto la stagione. Una settimana di riposo in più per il Castiglione, che si ritroverà il prossimo 7 agosto con il confermatissimo Fabio Esposito.

A precedere gli uomini saranno però le ragazze del Casalmartino (Eccellenza Femminile): raduno agli ordini del neotecnico Luca Bittante il prossimo 20 luglio.

Tornaimo agli uomini e scendiamo in Promozione: San Lazzaro e Suzzara, si ritroveranno entrambe il 7 agosto agli ordini dei rispettivi allenatori Jacopetti e Lopez, il giorno dopo sarà la volta dell’Union Marmirolo di Perinon. Ultima in ordine di tempo l’Asola di Mauro Franzini, che si preparerà brevemente per un primo periodo nei giorni dal 10 al 13 agosto, per poi osservare un breve stop ferragostano, riprendendo il 16.

In Prima Categoria brucia tutti sul tempo la Governolese di Giuseppe Bizzoccoli, al via già il 3 agosto, poi il 7 il plotone formato da Porto, Sporting e Villimpentese. Il giorno dopo parte il Gonzaga, e quello ancora successivo la Poggese. Direttamente dopo Ferragosto le attività in campo di Rapid United, Serenissima (entrambe il 16) e Viadana (17).

In Seconda apre le danze il Boca Juniors il 1° agosto, segue il Curtatone di Ermes Ghirardi. La Nac svolgerà in due momenti la propria preparazione: si comincerà il 3 agosto, fino all’11, per poi riprendere il 21 dopo un break ferragostano. L’11 agosto sarà la volta del neopromosso Atletico Castiglione, mentre dopo Ferragosto inizieranno Cannetese, New Castellucchio (16), devono ancora stabilire se partire il 16 o il 17 Dinamo, Pomponesco e Voltesi. Il 17 Quistello, Roverbellese e Medolese. Il 21 inizieranno Acquanegra, Casaloldo, Ceresarese, La Cantera, Buscoldo, Soave, Rapid Viadana. Deve ancora stabilire la data del raduno lo Sporting Pegognaga.

Infine la Terza Categoria: prime ad iniziare il 16 agosto Santi, Ostiglia, Castellucchio, Mantovana e Casalromano. Il 17 è la volta di Borgo Virgilio, Sustinentese e Robur. In dubbio se partire il 17 o il 18 la Casteldariese, il 17 o il 21 la Don Bosco. Il 20 start per Juniors Cerlongo e La Piccola Atene, il giorno dopo Voltese, River, Segnate, Union Colli Morenici, Rapid Olimpia e Moglia (quest’ultima potrebbe partire due giorni più tardi). Ultimo il Sermide, che da quest’anno partecipa al Crer: inizio attività il prossimo 28 agosto.