Calcio Serie B – Il calendario a Palazzo Te: appuntamento il 30 luglio

MANTOVA Come avevamo anticipato qualche giorno fa, la presentazione del calendario della Serie B a Palazzo Te si svolgerà mercoledì 30 luglio. L’ufficializzazione è arrivata ieri dalla Lega, che ha definito anche l’orario: le 19. “L’evento del calendario – si legge nella nota della Lega – , ospitato dalla società Mantova 1911 in collaborazione col Comune di Mantova, vedrà la partecipazione dei club e di ospiti sportivi e istituzionali e sarà trasmesso in diretta sui canali di comunicazione della Lega”. In questi giorni si stanno definendo le linee guida dello spettacolo, che prevede anche numeri di intrattenimento, la presenza di ex calciatori legati alla Serie B, e la presentazione del nuovo pallone che verrà utilizzato in campionato e le cui immagini sono già state diffuse nei giorni scorsi. Piatto forte della serata, ovviamente, sarà il calendario del campionato 2025-26, con le 38 giornate che verranno snocciolate una dopo l’altra. Presenteranno due giornalisti di Dazn (uomo e donna), che verranno annunciati a breve.