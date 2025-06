Calcio Serie B – Il Mantova riparte dai punti fermi, mentre le rivali brancolano nel buio

Mantova Con l’estate che si avvicina, è iniziato anche il valzer delle panchine. E come ogni anno sono tante le incertezze. Ma questa particolare situazione, per fortuna, non riguarda il Mantova. Dopo qualche giorno di riflessione, infatti, giovedì scorso è arrivata la fumata biancorossa: Davide Possanzini rimarrà sulla panchina virgiliana anche nella prossima stagione. Assieme a lui ci sarà tutto lo staff tecnico e il dt Christian Botturi. Martedì prossimo i due si incontreranno per iniziare a programmare l’Acm che verrà. Un vantaggio mica da poco, soprattutto se si considera che la maggior parte delle squadre di Serie B deve ancora trovare la quadra. Sia per quanto riguarda l’allenatore, che il direttore sportivo.

Vantaggio, per l’appunto, che pochissime squadre possono permettersi a fine maggio. Soltanto quattro club cadetti sono certe della continuità progettuale. Sudtirol, Reggiana, Avellino e Virtus Entella ripartiranno dai rispettivi allenatori, Castori, Dionigi, Biancolino e Gallo. Ma rimane un grosso punto interrogativo sui direttori sportivi. Gli altoatesini potranno contare ancora sull’esperienza di Bravo, che ha altri due anni di contratto, mentre gli emiliani sono in una fase di restyling. Il ds Pizzimenti non ha trovato l’accordo con la società, di conseguenza i granata sono alla ricerca di una nuova figura. Come fatto lo scorso anno dal Mantova, anche l’Avellino ripercorrerà le orme dei virgiliani confermando in toto gran parte della rosa. Parole pronunciate qualche giorno fa dal ds Aiello, pronto a snellire la rosa, inserire un paio di giocatori di categoria e qualche calciatore under di prima fascia. Anche la Virtus Entella è pronta a buttarsi a capofitto nella stagione che verrà. Mister Gallo e il direttore Superbi formeranno ancora il tandem vincente che ha portato i liguri alla storica promozione in B dopo quattro anni trascorsi in Lega Pro.

Per quanto riguarda le altre squadre, cerchiamo di fare il punto della situazione. Lasciando da parte Cremonese e Spezia, impegnate nella finale play off, Salernitana e Sampdoria, che si affronteranno il 15 e 20 giugno nei play out, Pescara e Ternana, finaliste play off di Serie C, le restanti 13 squadre brancolano ancora nel buio. A partire dalle big Empoli, Venezia e Monza, retrocesse dalla massima serie. I toscani sono alla ricerca di un nuovo allenatore, così come i brianzoli. I lagunari, invece, vorrebbero proseguire con Di Francesco, ma il tecnico pescarese prende tempo. Il Palermo punta a Filippo Inzaghi, nel caso lasciasse Pisa, mentre il Bari pensa allo stesso Inzaghi o a Vanoli per sostituire Dionisi. Insomma, di tempo ce n’è, ma poter iniziare a progettare la stagione che verrà già dai primi giorni di giugno è di sicuro un vantaggio che il Mantova deve sfruttare.