Calciomercato dilettanti – Sermide, idea Breviglieri per sostituire mister Varani

Mantova Impazza il mercato degli allenatori e sono ancora molte le panchine vacanti di squadre mantovane. Quella del Gonzaga, ormai ve l’abbiamo detto, è destinata a Matteo Tenedini, ma l’operazione non è ancora conclusa anche perchè, fino al 30 giugno, il tecnico è sotto contratto con l’Union Team Marmirolo. Non dovrebbero, comunque, esserci intoppi. Intanto, Marco Varani lascia la guida del Sermide per approdare al XII Morelli, e a sostituirlo potrebbe essere Michele Breviglieri, ex Bondeno. Un altro ex Sermide, Paolo Rampani, resterà invece sulla panca della Quarantolese.

Sul fronte giocatori, Nicolò Riga saluta la Dinamo Gonzaga e va alla Casalese allenata da Alex Gozzi. Giocherà fuori provincia anche bomber Del Bar, è ufficialmente un nuovo giocatore del Luzzara. Il San Lazzaro, come è noto, ha deciso di non iscrivere la prima squadra e i giocatori sono quindi tutti sul mercato: dai veterani Capucci, Corradini e Visentini, passando per i già affermati Morselli, Ganda e Arcari, ai promettenti Gnocchi, Stella e Re: ce n’è per tutti i gusti. E i pretendenti (Marmirolo, Porto, Serenissima, Sporting, Gonzaga, Suzzara, Dinamo) non mancano.

Tre partenze in vista per l’Atletico Castiglione, da cui sono in uscita Avanzini, Zanardini e Conigliaro. L’Acquanegra rinforza la rosa con l’innesto di Peverada, in arrivo dal Casalromano. In Terza Categoria, il Casalmoro si assicura Broglia, Crema e Rozzini (tutti provenienti dal Casalromano) oltre a Terreni dalla Ceresarese.