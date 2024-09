Calcio Serie B – Mantova alla sosta col sorriso: prova super con la Salernitana. E si è sbloccato Galuppini

Mantova E’ una grande prova di forza quella mostrata dal Mantova contro la Salernitana. Davanti al proprio pubblico, i biancorossi sono riusciti a domare l’avversario e a imbrigliarlo con le loro trame di gioco. Segno che la sbandata contro la Juve Stabia è stata solo un episodio. Quella ammirata domenica è stata la miglior Acm vista sino ad oggi. Merito anche degli spazi e del possesso concesso dai granata ma, come dice un famoso proverbio, “Diamo a Cesare quel che è di Cesare”. I virgiliani non hanno commesso sbavature, rasentando quasi la perfezione, come dichiarato da mister Davide Possanzini nella conferenza stampa post gara. La squadra si è mossa all’unisono, senza forzare le giocate, e ha saputo aspettare il momento giusto per colpire. Lo ha fatto con Francesco Galuppini dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa: spiovente dalla sinistra di Ruocco e piattone del “14” che ha mandato la palla in rete.

Il Martelli è una bolgia, tutto lo stadio canta e trema: il Mantova è tornato. Adesso la pausa dedicata alle Nazionali, un bene o forse no: solo la sfida di Bari potrà dare la risposta. Con la B che va per un breve periodo in vacanza, è tempo di primi bilanci. Dopo quattro giornate, i biancorossi hanno ottenuto due vittorie (con Cosenza e Salernitana), un pareggio (a Reggio Emilia) e una sconfitta (a Piacenza con la Juve Stabia). Un bottino di sette punti che pone la banda di mister Possanzini nel gruppetto a -1 dalla vetta occupata da Juve Stabia, Pisa e Spezia. Un risultato per molti inaspettato, vista la lunghissima assenza (14 anni) dal campionato cadetto. Ma non per il club di viale Te, che vuole continuare a stupire e regalare gioie ai propri tifosi. Siamo solo all’inizio e la strada è ancora lunga, ma la sensazione è che la forza di questo Mantova sia nella grande caparbietà nel portare avanti la propria idea di gioco e nell’intelligenza calcistica, nonostante la maggior parte dei giocatori non abbia mai calcato questo palcoscenico. Tre degli ultimi quattro marcatori sono alla loro prima esperienza in B: Bragantini, Fiori e adesso Galuppini.

Il campionato va in pausa, dicevamo, il Mantova no. Domani mattina la squadra si ritroverà al Sinergy Center per preparare la sfida di sabato 14 settembre al San Nicola di Bari. In questi giorni saranno da valutare le condizioni di Panizzi, fermo ai box per un risentimento muscolare. Anche Radaelli sarà tenuto sotto osservazione dopo la botta presa all’arcata sopraccigliare. In queste due settimane il Mantova potrà lavorare sui propri concetti ed affinare le proprie armi. A differenza di molte rivali, i biancorossi non hanno giocatori impegnati con le Nazionali e potranno quindi allenarsi al gran completo.