Milan Club in festa: grande serata a Bagnolo con Franco Baresi

Bagnolo S.Vito Serata di gala per il Milan Club “Franco Baresi” di San Biagio Bagnolo San Vito. Sabato sera (dalle ore 19), al centro Pala San Vito in Via Don Dante Cafarra, si terrà la cena riservata ai soci, occasione perfetta per scambiarsi gli auguri di buone feste. La serata sarà resa ancora più speciale dalla presenza di Franco Baresi, icona del calcio italiano e simbolo dell’AC Milan, che condividerà con i presenti gli aneddoti della sua carriera. La serata è riservata ai soci del club e agli iscritti all’Associazione Italiana Milan Club (AIMC). I posti sono limitati ed è obbligatorio prenotarsi. Per ulteriori informazioni contattare il direttivo del club al 3517522683 o tramite mail milanclubfrancobaresi@gmail.com.