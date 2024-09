MANTOVA Giovedì 5 settembre tutto il mercato della città sarà spostato in piazza Virgiliana perché il centro storico è occupato con le strutture di Festivaletteratura. La nuova dislocazione temporanea è stata decisa in via sperimentale dalla Giunta di Mantova. In piazza Virgiliana verrà modificata la viabilità. Dalle 6 alle 14.30 i veicoli non potranno circolare e non potranno sostare.