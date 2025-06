Calcio Serie B – Mantova, assalto al regista Majer. Maggioni rinnova, De Maio ai saluti

MANTOVA Conto alla rovescia per i primi colpi di mercato del Mantova. Trovato l’accordo con l’attaccante ex Caldiero Tommaso Marras (’04), e ai dettagli la trattativa col Catania per il prestito del difensore Alessio Castellini (’03), il dt Christian Botturi si è fiondato sul regista sloveno della Cremonese Zan Majer, classe 1982. Il che fa presupporre l’addio di Salvatore Burrai, sempre più convinto di accettare l’offerta delle Dolomiti Bellunesi in C (meno chance per il Trento). Il giocatore, comunque, non ha ancora comunicato nulla al Mantova. Su Majer, in realtà, non c’è solo l’Acm: una proposta gli è arrivata anche dall’Austria Vienna e un’altra dal Palermo, che tuttavia non gli ha garantito la maglia da titolare. Altra pretendente è il Sudtirol, ma in questo caso il Mantova sembra più avanti nelle trattative.

Destini opposti per i due giocatori in scadenza. Imminente rinnovo di Tommaso Maggioni, che ha preferito il Mantova alle sirene turche dell’Alanyaspor. Lo rivedremo in biancorosso per la terza stagione consecutiva. Sebastien De Maio, invece, saluta il Mantova. Al difensore, classe 1987 e in scadenza, era stato offerto un ruolo di “collante” tra campo e spogliatoio. Ma il francese preferisce spararsi le ultime cartucce da calciatore, anche se fosse in C. C’era stato un abboccamento con l’Ospitaletto che però non ha avuto seguito. Qualcos’altro arriverà. De Maio era giunto al Mantova dal Vicenza nel gennaio 2024: 6 presenze nella stagione della promozione e 14 in B. Era il giocatore biancorosso dal palmarès più prestigioso, con all’attivo quasi 200 partite in Serie A e altrettante tra i cadetti.