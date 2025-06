Ciclismo giovani – Il “Santi Martiri” incorona Balboni, Belli e Frer

CASATICO Un sabato targato ciclismo giovanile mantovano quello trascorso ieri a Casatico in occasione del 4° Trofeo Santi Martiri Coppa Comune di Marcaria Coppa Dario Offretti a.m. La manifestazione organizzata dall’Uc Ceresarese, con in cabina di regia il patron Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank, con il suo staff, ha rispettato le attese. Al fianco degli organizzatori si sono posti il Comune di Marcaria, il Comitato provinciale Fci, la famiglia Ofretti e vari sponsor. Al via si sono presentati una sessantina tra Esordienti del 1° e 2° anno che si sono misurati per primi su 7 giri di un circuito di 5,600 km. La seconda gara ha visto protagonisti circa 60 Allievi che hanno affrontato 13 giri del medesimo tracciato. Diversamente dai pronostici iniziali, le due competizioni hanno vissuto momenti entusiasmanti grazie ai numerosi tentativi di fuga. Tra gli Esordienti del 1° anno il successo lo ha colto Leonardo Balboni dello Sporteven e con lui sul podio è salito Giulio Zunica del Mincio Chiese giunto terzo. Nella top ten si sono piazzati Luca Ganarin 6°, Nicolae Roman 7° e Gabriele Decò 8° per il Mincio Chiese e Ryan Sermidi 10° per lo Sporteven. Tra gli Esordienti del 2° anno il successo è andato a Nicolò Belli del Mincio Chiese; 7° è giunto Matteo Raisi dello Sporteven, Filippo Mazzi 9° e Filippo Grolla 10° per il Mincio Chiese. Infine tra gli Allievi alloro per Diego Frer del Mincio Chiese. A seguire le varie fasi della manifestazione, oltre al patron Belletti e il suo staff, vi erano il sindaco di Marcaria Carlo Alberto Malatesta, con il vice Gabriele Anghinoni, l’assessore allo sport Manuela Bortolotti, il consigliere provinciale con delega allo sport Enrico Lungarotti, il consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin e il segretario Franco Favalli.