Calcio serie B – Mantova: Bombagi al Legnago, nessun innesto. Botturi: “Soddisfatti del nostro operato”

Mantova La sessione estiva del calciomercato si è conclusa senza botti in casa Mantova. In compenso, è andata finalmente in porto la cessione di Francesco Bombagi, passato a titolo definitivo al Legnago (Serie C). «Siamo soddisfatti di tutte le nostre operazioni – riassume il dt Christian Botturi – , sia in entrata che in uscita. Nei nostri movimenti abbiamo cercato di combinare qualità e sostenibilità. Coi soldi del monopoli si può tutto, ma poi la realtà è un’altra cosa: c’è un bilancio da far quadrare, e noi lo abbiamo fatto. Rimpianti? Nessuno. Siamo questi, consapevoli delle nostre forze e dei nostri limiti. Cercheremo di arrivare al giro di boa facendo più punti possibile, dopodichè vedremo se e come muoverci a gennaio».

Venendo al campo, i biancorossi svolgeranno oggi alle 17 la rifinitura in vista del match di domani contro la Salernitana. L’unico assente sicuro sarà Panizzi, alle prese con un risentimento all’adduttore. Rientra Brignani, rimasto in tribuna mercoledì per un affaticamento muscolare. La formazione dovrebbe ricalcare quella schierata contro il Cosenza, con con Mensah punta centrale.

La prevendita prosegue al Mantova Point (aperto oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19) e nei punti Ticketone.