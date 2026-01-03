Calcio Serie B – Mantova, il mercato parte a razzo. Dopo Bardi, ecco il mediano Zuccon

MANTOVA Primo giorno di calciomercato e primi due colpi per il Mantova. Come inizio non c’è male. Nel primo pomeriggio di ieri il club di viale Te ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Bardi, classe 1992, portiere, in prestito dal Palermo “con obbligo di riscatto condizionato” (alla conquista della salvezza). Non solo: nel ritiro di Veronello che parte stasera, a disposizione di Francesco Modesto ci sarà anche Federico Zuccon, centrocampista classe 2003, in prestito dall’Atalanta.

Bardi, livornese, compirà 34 anni il prossimo 18 gennaio. Vanta una carriera di tutto rispetto, vissuta tra Serie A e B con una (sfortunata) esperienza nella Liga spagnola. Cresciuto nel Livorno, che l’ha fatto esordire in A nel maggio 2010, è passato per le giovanili dell’Inter (vittoria del Torneo di Viareggio nel 2011 e titolo di miglior portiere), e poi Novara, Chievo, la già citata avventura all’Espanyol dove però ha giocato solo in Coppa del Re. Nel gennaio 2016 l’approdo al Frosinone, dapprima come secondo del mantovano Leali e poi, dalla stagione successiva, titolare. Con i ciociari conquista la promozione in A nel 2018. Poca gloria nei due anni al Bologna. Per tornare a giocare con continuità deve scendere in B con la Reggiana con la quale disputa gli ultimi due campionati. La scorsa estate l’approdo al Palermo, l’infortunio al piede in allenamento che gli fa perdere il posto, ed ora l’arrivo a Mantova. Bardi, che in carriera può vantare di aver parato un rigore ad Higuain ed uno a Balotelli, è stato compagno di squadra dell’attuale ds biancorosso Leandro Rinaudo nel Livorno, stagione 2013-14 in Serie B. Raggiungerà i suoi nuovi compagni a Veronello già stasera, pronto a svolgere domattina il suo primo allenamento in biancorosso. E probabilmente a debuttare domenica 11 al Martelli, proprio contro il suo ex Palermo.

Se l’annuncio del portiere era ampiamente previsto, non altrettanto si può dire per Zuccon. Il suo nome è emerso solo nelle ultime ore, dopo un efficace lavoro sottotraccia del ds Rinaudo che ha convinto l’Atalanta a concederlo in prestito. Nato a Genova l’1 aprile 2003, è entrato nel vivaio della Sampdoria per poi approdare all’Atalanta dove ha completato la trafila delle giovanili venendo talvolta convocato in prima squadra. Il suo debutto tra i professionisti col Lecco è vincente, perchè coincide con la promozione dei lombardi in B. Ma nella stagione cadetta lui passa al Cosenza, dove è protagonista di un ottimo campionato. E veniamo alla scorsa annata: Zuccon passa alla Juve Stabia ma gioca poco, così a gennaio si trasferisce alla Salernitana, dove trova più spazio e conferma le sue qualità. Quest’anno ci riprova con la Juve Stabia ma gli va ancora male: solo 5 presenze. Ora Mantova gli concede l’occasione del riscatto.

Dunque il 2026 biancorosso parte con due volti nuovi, entrambi di categoria, già a disposizione di Modesto. Non era scontato. La rivoluzione che ha in mente Rinaudo è appena cominciata.