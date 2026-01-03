Schiamazzi in casa, arrivano i Carabinieri e la moglie del proprietario perde la testa: arrestata

CASTIGLIONE Un intervento in apparenza senza problematiche: una telefonata giunta al 112 che segnalava eccessivi schiamazzi provenire da un’abitazione di Castiglione delle Stiviere.

Quando l’equipaggio della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri suona il campanello dell’abitazione, viene accolta dal proprietario di casa, un 60nne, e da una donna marocchina di 40nne. Mentre il padrone di casa si dimostra pienamente collaborativo, la donna è l’esatto opposto.

Scocciata dall’intervento dei Carabinieri, la straniera non solo decide di non fornire i suoi documenti ai militari, ma inizia ad offenderli pesantemente aggredendoli. Nella colluttazione e nel tentativo di bloccarla, la donna riesce anche a mordere lievemente un Carabiniere su una coscia.

Nel frattempo giunge in ausilio all’equipaggio Radiomobile la pattuglia della Stazione di Volta Mantovana: i militari a fatica riescono a bloccare la donna, altamente esagitata a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti.

La straniera viene pertanto tratta in arresto in flagranza di reato, poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.