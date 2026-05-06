Calcio Serie B – Mantova, in arrivo i biglietti per la bolgia di Frosinone

MANTOVA Una chiusura in grande stile. Comunque vada a finire, l’ultimo atto stagionale del Mantova si consumerà in una splendida cornice. Lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i biancorossi si giocheranno venerdì alle 20.30 le (ridotte) speranze play off, sarà infatti addobbato a festa, come nelle migliori occasioni. I biglietti a disposizione dei tifosi ciociari sono stati polverizzati in un’ora.

L’unico settore vuoto è proprio quello riservato ai supporter mantovani, ma solo perchè non è ancora stato dato il via libera alla prevendita. Il semaforo verde è atteso per stamattina, dopo la riunione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) che ne stabilirà le modalità. Come si ricorderà, nei giorni scorsi l’Osservatorio si era riservato di analizzare più approfonditamente i rischi connessi alla partita. Si era paventato il rischio di un divieto di trasferta per i mantovani. In realtà, a quanto filtra, verrà autorizzata la presenza dei supporter virgiliani, solo nel settore ospiti e solo se in possesso della “tessera del tifoso”. Il settore ospiti ha una capienza di 1.035 spettatori. Ovviamente, considerati il giorno feriale e la lunga distanza, non verrà riempito. Ma c’è da credere in una cospicua partecipazione di mantovani (si parla di circa 250): per chiudere in allegria la stagione; per celebrare una volta di più il raggiungimento della salvezza; e per coltivare insieme alla squadra il sogno play off – pur sapendo che non dipenderà soltanto dal risultato del Mantova.

Per quanto riguarda il Frosinone, il sold out raggiunto in un’ora spiega bene l’entusiasmo che si respira nella tifoseria. I ciociari vedono la Serie A. Proprio grazie al successo del Mantova sul Monza, basta un pareggio per centrarla. Ma non mancano le trappole: in caso di sconfitta e contemporanea vittoria del Monza sull’Empoli, il Frosinone verrebbe raggiunto dai brianzoli ma andrebbe ai play off, a causa dello scontro diretto a sfavore. Dunque guai a distrarsi, anzi tutti allo stadio per spingere la squadra. Lo stadio Stirpe ha una capienza di 16.227 posti e il record di presenze quest’anno è stato toccato in Frosinone-Palermo con 14.701 spettatori. Venerdì col Mantova il contatore schizzerà ancora più in alto. Per i biancorossi lo scenario perfetto per chiudere degnamente una stagione da ricordare.