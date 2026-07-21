Calcio Serie B – Mantova, lunghe code al Point: gli abbonamenti salgono a 1.800

MANTOVA Il fascino dell’abbonamento sottoscritto “sul posto” resiste alle comodità del web. A costo di passare mezz’ora o forse più sotto il sole cocente di luglio. E così un centinaio di indomiti si è presentato ieri pomeriggio all’apertura del Mantova Point, per la seconda fase della campagna abbonamenti, sempre dedicata alle prelazioni. C’era chi voleva cambiare posto e/o settore, e quindi necessariamente ha dovuto aspettare l’apertura del Point. Ma c’era anche chi ha confermato il posto della scorsa stagione e, pur potendolo fare la scorsa settimana sul sito di Ticketone, ha preferito recarsi di persona in viale Te.

In ogni caso, il totale delle tessere sottoscritte è salito a 1.761. Oggi il Mantova Point è aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. È possibile rinnovare anche su Ticketone, ma solo per chi intende confermare posto e settore della scorsa stagione.