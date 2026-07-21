Calcio Serie B – Mantova, accelerata sul mercato: offerta per Vasic, piace Zilli

MANTOVA Improvvisa e inattesa svolta di mercato in casa Mantova. Il ds Fabio Brutti ha presentato un’offerta al Palermo per il centrocampista Aljosa Vasic (2002). Si parla di un prestito a 300mila euro. Il Mantova attende la risposta dei rosanero, che stavano trattando il giocatore col Sudtirol, ma ora hanno preso in seria considerazione l’inserimento dell’Acm. Vasic è nato a Camposampiero (Padova) e possiede la cittadinanza italiana, serba e bosniaca. È cresciuto nel Padova, con una parentesi nel Cittadella; con i biancoscudati ha esordito in Serie C nella stagione 2020-21, poi un’altra partentesi al Lecco e di nuovo il ritorno a Padova. Nel 2023 il debutto in Serie B con la maglia del Palermo, che ha indossato fino a qualche mese fa. Nell’ultimo campionato 23 presenze e tre assist, nonostante sia partito titolare soltano in tre occasioni (una contro il Mantova al Martelli).

Altro nome sul taccuino di Brutti è quello di Massimo Zilli, anch’egli 2002, attaccante di proprietà del Cosenza. Nell’ultima stagione lo abbiamo visto all’opera nel Frosinone (in prestito): 34 presenze, due gol e quattro assist il suo bottino. Il Mantova non ha ancora presentato un’offerta al Cosenza, ma il giocatore piace a Francesco Modesto e un tentativo verrà fatto. Nessuna novità sul fronte uscite: i giocatori fuori dal progetto sono sette e vanno piazzati.