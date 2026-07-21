Nuoto – Poker d’oro per Chiara Somenzi (Asola) ai Campionati Italiani per atleti non udenti

Roma Grande impresa di Chiara Somenzi ai Campionati Italiani FSSI di nuoto, riservati agli atleti non udenti, disputati a Roma. La portacolori dell’Asola Nuoto ha confermato tutto il proprio valore conquistando uno straordinario bottino di sei medaglie, quattro delle quali d’oro, risultando tra le assolute protagoniste della manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia. Somenzi è salita sul gradino più alto del podio nei 100 e 200 dorso, specialità nelle quali ha imposto il proprio ritmo fin dalle batterie, oltre a dominare anche i 200 e i 400 stile libero, dimostrando grande versatilità e una condizione atletica eccellente. A completare un bilancio già eccezionale sono arrivati due argenti conquistati nelle gare veloci dello stile libero, i 50 e i 100 metri, che hanno ulteriormente impreziosito la sua trasferta romana. Il medagliere personale parla quindi di quattro ori e due argenti, risultato che rappresenta un motivo d’orgoglio per l’Asola Nuoto e conferma la costante crescita dell’atleta mantovana, capace di confrontarsi ai massimi livelli nazionali e di distinguersi in diverse specialità.