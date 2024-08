Calcio Serie B – Mantova, mercato in stand-by: possibile innesto un esterno in difesa

MANTOVA Il dt del Mantova Christian Botturi ha parlato del mercato: «Chiude il 30 agosto e fino a quella data monitoreremo la situazione. Se prenderemo qualcuno sarà in difesa, ma soltanto se ne avvertiamo l’esigenza. Al momento non c’è alcuna trattativa da parte nostra. L’unica è in uscita e riguarda Bombagi, che ha ricevuto un’offerta dal Siracusa».

Ovviamente qualcosa diranno queste prime partite di campionato. L’eventuale acquisto in difesa a cui si riferisce Botturi riguarda un esterno sinistro, o in grado di giocare su entrambe le fasce.