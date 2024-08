Calcio dilettanti – Tutto pronto per la FA Cup: le 50 mantovane al via

MANTOVA Scatterà probabilmente il prossimo 25 settembre la FA Cup delle società dilettantistiche mantovane: iscritte tutte e 50 le nostre portacolori dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ieri è stata svelata la struttura del torneo, alla sua prima edizione.

Il primo turno sarà ad eliminazione diretta: sfida secca determinata dal sorteggio. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincitrice verrà determinata tramite i calci di rigore. Le gare del primo turno, si disputeranno in casa della squadra di categoria inferiore, salvo indisponibilità dell’impianto di illuminazione. In caso di sorteggio riguardante squadre della stessa categoria, verrà determinato il team padrone di casa sempre con un ulteriore sorteggio.

Chi passerà il primo scoglio, accederà alla fase a gironi: sette gruppi da tre e uno da quattro (i turni si giocheranno durante la stagione, prima della pausa natalizia). Tre punti per chi vince, uno per il pari, zero per la sconfitta. In caso di pareggio verranno comunque tirati i rigori, per determinare i vantaggi negli arrivi a pari punti. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni raggruppamento, che accederanno agli ottavi da disputarsi in primavera. Da qui in poi la formula tornerà ad eliminazione diretta (e a sorteggio sino ai quarti), sempre in casa della squadra di categoria inferiore. La finalissima si disputerà al termine dei campionati.

In palio, oltre alla coppa, forniture sportive per la società vincente. La delegazione mantovana ha anche svelato il girone di Terza (a 15, il via l’8 settembre) e la fase provinciale delle Coppe di Seconda e Terza.

Coppa di Seconda – Girone A: 28 agosto Atletico Castiglione-Acquanegra; 1° settembre Acquanegra-Roverbellese; 4 settembre Rove-Atletico. Girone B: 28 agosto Lpa-Dinamo; 1° settembre Soave-LPA; 4 settembre Dinamo-Soave.

Coppa di Terza – 25 agosto: Castellucchio-Cerlongo, Casteldariese-River, 28 Cerlongo-Casalromano, River-Castellucchio, 1° settembre Castellucchio-Casteldariese, River-Casalromano, Casteldariese-Cerlongo, Casalromano-Castellucchio, 11 settembre Casalromano-Casteldariese, Cerlongo-River.