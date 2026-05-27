Auto fuori strada in viale Mincio: 36enne finisce contro un palo

Questa notte alle ore 04,30 circa in Mantova, viale Mincio, si è verificato un sinistro stradale. Trattasi di una fuoriuscita autonoma di un’autovettura dalla sede stradale, che finiva la corsa contro un palo dell’illuminazione. Il conducente del mezzo, un 36nne, perdeva il controllo del veicolo. Sul posto interveniva personale sanitario del 118, i vigili del Fuoco ed una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova per i rilievi del caso. Il conducente dell’autovettura veniva trasportato in codice verde all’ospedale civile di Mantova.