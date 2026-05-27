Grave 46enne dopo avere investito un ciclista con il proprio scooter

MANTOVA Grave incidente oggi intorno alle 16 in viale della Favorita. Un 46enne di Mantova che era in sella al proprio scooter si è scontrato con un ciclista, ed è stato trasportato in eliambulanza a Brescia dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte degli agenti della Polizia locale, sia il 46enne che il ciclista, un uomo di 76 anni, stavano percorrendo viale della Favorita in direzione di Porto Mantovano quando, all’altezza del distributore di metano, il ciclista avrebbe fatto manovra di svolta sulla propria sinistra senza accorgersi che da dietro stava sopraggiungendo lo scooterista che non è riuscito a evitare l’impatto. Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il 46enne in scooter, che è rovinato sull’asfalto rimanendo immobile in arresto cardiaco. Rianimato sul posto dal personale del 118 è stato poi trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia