Ubriaco pretende di entrare nel bar e colpisce un Carabiniere: arrestato

Aveva alzato abbondantemente il gomito e pretendeva a tutti i costi di accedere in un bar di Borgo Virgilio che, fortunatamente, aveva chiuso poco prima. L’individuo, alterato anche per aver trovato la porta di ingresso chiusa a chiave, sbatteva le mani contro la vetrata attirando l’attenzione della barista che era intenta a svolgere le pulizie del locale.

Poiché il soggetto disturbava il vicinato in quanto urlava ad alta voce chiedendo di accedere nel bar per poter bere qualcosa, la barista contattava il 112 segnalando l’accaduto.

L’operatore della centrale operativa dei Carabinieri di Mantova inviava sul posto la pattuglia della Stazione di Borgo Virgilio, impegnata in un servizio di controllo del territorio inserito nei servizi condivisi e concordati in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

All’arrivo dei militari il soggetto si presentava poco collaborativo ed in uno stato psicofisico alterato tanto che i Carabinieri facevano intervenire sul posto anche personale sanitario del 118.

Mentre gli operatori del 118 ed i Carabinieri cercavano di calmare l’esagitato, lo stesso con una mossa repentina sferrava una testata sul viso di un Carabiniere, che era costretto successivamente a ricorrere alle cure sanitarie, ottenendo svariati giorni di prognosi.

Il soggetto veniva quindi dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale nonché di lesioni personali.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa della fissazione dell’udienza per direttissima.

Nella tarda mattina del 26 maggio l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Mantova che, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, ha disposto la remissione in libertà del soggetto applicandogli l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 3 volte a settimana.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.