Calciomercato dilettanti – Sghia al Viadana: fatto! Primi colpi del Sermide. Casalromano, c’è Ghigi

MANTOVA E’ ormai entrato nel vivo il mercato dei dilettanti mantovani, con movimenti importanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Continua il lavoro del Castiglione, che blinda altri due elementi di esperienza e qualità confermando il centrocampista Filippo Galafassi e il portiere Alessandro Segna, pedine considerate fondamentali per il nuovo progetto tecnico di mister Volpi. Dopo aver definito lo staff con Bozzini allenatore e Bombarda vice, c’è attesa adesso per le prime mosse della Poggese, chiamata anche a difendersi dall’interesse della Governolese per alcuni dei suoi uomini più rappresentativi. I Pirati, infatti, insistono per riportare in rossoblù Cenzato e Akinbinu, ma l’operazione sembra partire in salita perchè i due sono molto apprezzati in casa biancazzurra. La Gove, per altro, continua a lavorare anche su altri possibili ritorni: nel mirino ci sono il portiere Modena, i difensori Corradini e Capucci e il centrocampista Garutti.

In Prima Categoria si muove il Viadana, che rinforza il reparto offensivo ufficializzando l’annunciato arrivo dell’attaccante Sebastiano Sghia dal Solignano. Colpi anche per il neopromosso Sermide, che chiude due operazioni in entrata assicurandosi Paganini dal Sant’Agostino e il centrocampista Tassi dal Segnate. In uscita, invece, saluta Piva.

In Seconda Categoria doppio colpo del New Castellucchio: arrivano l’attaccante Hammami dal Borgo Virgilio e il portiere Di Stefano dalla Roverbellese. La società bianconera ha inoltre confermato gran parte dell’ossatura della squadra con Vieira, Andrea e Riccardo Fantoni, Sanfelici, Cissè, Andrea e Pietro Ferretti. Si muove anche il Borgo Virgilio, che riparte dalla conferma del difensore centrale Bagnoli e chiude per Giovanni Caramaschi, difensore proveniente proprio dal Castellucchio. La matricola Casalromano si rinforza ancora con Filippo Ghigi, centrocampista classe 2005 proveniente dalla Rapid United. Primo colpo in entrata anche per l’Atletico Castiglione, che accoglie Lorenzo Dossena dalla Medolese. Contestualmente il club aloisiano ha ufficializzato una lunga serie di conferme: resteranno infatti Perani, Balogun, Bertagna, Ranieri, Tomba, Bettari, Nicola Dossena, Vaccari, Alberti, Pasotti, Nenna, Pjetri, Salamini, Rudy e Glauco Cavicchioli. Chiudiamo con una pillola dalla Terza Categoria: lo Sporting Pegognaga riparte dal proprio leader confermando capitan Brigida.