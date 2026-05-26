Cade da un muretto al parco, grave bimbo di 2 anni

Pomeriggio di apprensione a Borgo Virgilio, in viale Tazio Nuvolari, dove un bambino di 2 anni è caduto accidentalmente da un muretto alto circa mezzo metro mentre si trovava al parco pubblico insieme al padre, residente nel Comune.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Brescia in codice giallo: il bambino non è in pericolo di vita.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Curtatone, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.