26 Maggio 2026 - 20:51:44
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Cade da un muretto al parco, grave bimbo di 2 anni

Cade da un muretto al parco, grave bimbo di 2 anni

Pomeriggio di apprensione a Borgo Virgilio, in viale Tazio Nuvolari, dove un bambino di 2 anni è caduto accidentalmente da un muretto alto circa mezzo metro mentre si trovava al parco pubblico insieme al padre, residente nel Comune.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Brescia in codice giallo: il bambino non è in pericolo di vita.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Curtatone, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati