Gardaland Resort anticipa l’estate con l’apertura di Legoland Water Park

In vista del ponte del 2 giugno cresce la voglia di mini-vacanze di prossimità e di tempo di qualità condiviso, soprattutto in famiglia. Lo confermano anche recenti evidenze di Skyscanner, secondo cui i viaggi familiari sono sempre più vissuti come occasioni per stare insieme, creare ricordi (42%) e vivere esperienze significative (29%), con una forte attenzione alla dimensione relazionale e alla condivisione tra generazioni.

Daniela Bricola Vice President Attraction Gardaland: “Dopo un’ottima risposta registrata durante i ponti primaverili, sostenuta da condizioni meteo favorevoli e da una domanda sempre più orientata verso il turismo esperienziale, guardiamo con entusiasmo anche al ponte del 2 giugno, che sta già mostrando segnali positivi sul fronte delle prenotazioni. Per Gardaland Resort rappresenta un passaggio strategico che anticipa una stagione estiva ricca di proposte uniche in Italia”

In questo contesto si inserisce la riapertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland, che da sabato 30 maggio anticipa l’inizio della stagione estiva di Gardaland Resort.

Il parco acquatico tematizzato LEGO® rappresenta un unicum in Italia, dove i mattoncini LEGO® diventano protagonisti di un’esperienza immersiva pensata per tutte le generazioni. Con una superficie di 15.000 mq, LEGOLAND® Water Park è il luogo ideale per vivere una giornata fuori dall’ordinario, dove il divertimento incontra la creatività e ciascuno è libero di “costruire” la propria estate tra gioco, relax e momenti da condividere.

Qui ogni ospite può scegliere come vivere la giornata: lasciarsi travolgere dagli scivoli adrenalinici di Jungle Adventures, rilassarsi nelle aree più tranquille e rinfrescanti come Jungle Oasis e Pirate Bay oppure vivere un’esperienza creativa personalizzando il proprio gommone LEGO® prima di partire lungo il LEGO® River Adventure, il fiume lento che attraversa la Miniland l’area dove alcuni dei monumenti italiani più iconici sono stati riprodotti in scala 1:20 con migliaia di mattoncini LEGO®. Dal Colosseo alla Torre di Pisa, passando per la Basilica di San Marco, fino al Duomo di Milano e la Milano contemporanea, con il celebre tram giallo e i suoi grattacieli, il percorso diventa un viaggio sorprendente tra gioco, scoperta e immaginazione.

La creatività trova ampio spazio anche nella LEGO® Creation Island, dove gli ospiti possono costruire barche LEGO® personalizzate o decorare un gigantesco castello di sabbia, mentre chi ama il divertimento più dinamico può scegliere tra gli scivoli Jumbo Rapids, Crocodile Creek e Flamingo Falls oppure immergersi al Beach Party, l’area multilivello tra spruzzi d’acqua, scivoli colorati e maxi-secchiate pronte a sorprendere tutti.

Anche i più piccoli trovano un’area interamente pensata per loro in DUPLO® Splash, tra mini-scivoli, animali acquatici e giochi interattivi ispirati alle regioni polari e alla giungla.