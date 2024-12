Calcio Serie B – Il Mantova cade al Martelli: passa il Pisa (2-3)

MANTOVA Prima sconfitta casalinga del Mantova, che cede 3-2 al Pisa dopo una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Pessimo avvio dei biancorossi, sotto di due gol dopo 12 minuti (Angori e Lind). Una doppietta di Mancuso (28′ e 54′) riportava il risultato in parità, ma nel miglior momento dell’Acm ecco la rete di Moreo che al 66′ riporta avanti i nerazzurri. Generoso finale dei ragazzi di Possanzini, ma nulla da fare. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo a Bolzano (ore 15) contro il Sudtirol.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo lo 0-0 col Modena, il Mantova gioca la sua seconda partita casalinga di fila affrontando la vicecapolista Pisa. Mister Possanzini deve fare a meno dello squalificato Solini e degli infortunati Brignani e Burrai. I nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite e vogliono tornare alla vittoria. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-PISA 2-3

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (78′ Ruocco), De Maio, Cella, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini (78′ Fiori), Wieser (63′ Fedel), Mancuso (71′ Galuppini); Mensah (71′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Botti, Redolfi, Panizzi, Maggioni, Muroni, Aramu. All.: Possanzini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Tourè (53′ Calabresi), Marin (46′ Hojholt), Piccinini, Angori (80′ Beruatto); Moreo (81′ Nielsen), Arena (70′ Tramoni); Lind. A disp.: Andrade, Loria, N. Bonfanti, Vignato, Rus, Ferrari, Jevsenak. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno (assistenti: Ceccon di Lovere e Galimberti di Seregno; addetto al Var: Camplone di Pescara)

RETI: 8′ Angori, 12′ Lind, 28′ e 54′ Mancuso, 66′ Moreo

NOTE: Ammoniti: Marin, Tourè. Lind, Cella, Calabresi. Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

91′ Incredibile occasione per Debenedetti che in semirovesciata sfiora la traversa! Il Mantova meriterebbe il pari.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Tiro di Galuppini centrale, nessun problema per Semper. Assalto del Mantova.

88′ Ammonito Cella per fallo su Lind che stava ripartendo in contropiede.

85′ Il Pisa perde tempo.

84′ Occasione per Lind che manda alto da buona posizione.

84′ Ruocco, appena entrato e in condizioni già non ottimali, chiede subito il cambio. Il Mantova chiuderà il match in 10.

82′ Mantova vicino al pareggio!! Cross di Fiori dalla sinistra, Fedel sul secondo palo non trova la deviazione vincente.

81′ Ultimi due cambi per il Pisa.

78′ Ultimi due cambi per Possanzini: escono Bragantini e Radaelli, entrano Fiori e Ruocco.

77′ Radaelli dalla destra appoggia a Bragantini il cui rasoterra viene bloccato dal portiere.

75′ Gran destro di Radaelli deviato da un difensore, palla in corner. Il Mantova è tornato ad attaccare.

71′ Due sostituzioni nel Mantova: escono Mensah e Mancuso, entrano Debenedetti e Galuppini.

66′ Il Pisa torna in vantaggio con Moreo! L’attaccante nerazzurro controlla di petto e infila Festa al volo.

64′ Contropiede del Mantova con Radaelli che conclude di potenza appena dentro l’area ma la palla è alta.

63′ Primo cambio per il Mantova: esce Wieser, entra Fedel.

60′ Clamorosa traversa di Mancuso su tiro dal limite dell’area!!!

59′ Il Pisa si rifà vivo in area biancorossa e reclama un rigore ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

54′ MANCUSO PAREGGIA!!!!!!!!!!!!!!!! Grandissimo destro dell’attaccante che, ricevuta palla da Bragantini, fulmina Semper dal limite dell’area centrando l’angolino.

52′ Mantova pericoloso!!! Bella azione con numerosi passaggi, la palla arriva a Trimboli che dal limite dell’area sfiora l’incrocio dei pali.

49′ Mancuso disorienta con una finta Tourè che lo stende e viene ammonito.

47′ In questa ripresa il Mantova attacca sotto la curva Te.

46′ Inzaghi sostituisce l’ammonito Marin per Hojholt. Comincia la ripresa.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce il primo tempo. Pisa in vantaggio 2-1, ma la partita si è riaperta.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Gran palla di Bragantini per Mancuso, che marcato stretto da un avversario controlla male permettendo a Semper di intervenire.

43′ Marin è il primo ammonito del match per fallo su Bragantini.

41′ Il Mantova prende campo in questo finale di primo tempo.

34′ La partita si è riaperta, ma è una fase interlocutoria.

28′ Mancuso accorcia per il Mantova!!!!! Bragantini avanza, entra in area e serve Mancuso che con un rasoterra infila Semper.

25′ Nuovo affondo nerazzurro: ancora Moreo attivo sulla sinistra, traversone al centro per Piccinini che non centra lo specchio.

22′ Il Pisa ha allentato il suo pressing, ma il Mantova non riesce a rendersi pericoloso.

16′ Partenza choc dei biancorossi, completamente in balìa degli avversari.

14′ Primo sussulto del Mantova: cross di Artioli, Trimboli non ci arriva e l’azione sfuma.

12′ Raddoppio del Pisa. Errore di De Maio, Moreo dalla sinistra mette in mezzo per Lind che insacca.

10′ Vantaggio giusto: il Pisa ha dominato questi primi 10 minuti.

8′ Pisa in vantaggio. Respinta corta di Radaelli che centra Tourè in mischia, sulla palla si avventa Angori che spinge in rete.

5′ I toscani pressano alto, Mantova in sofferenza.

4′ Pisa pericoloso in questo avvio di gara.

2′ Pisa subito in avanti. Festa respinge un sinistro potente di Arena, colpo di Lind e deviazione in corner.

Il Pisa batte il calcio d’inizio. Il Mantova attacca verso la curva Cisa. Si comincia.

Pre-gara

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Pisa nella classica divisa nerazzurra.

Poco più di 200 i tifosi pisani in curva Cisa. Mancano gli ultras, che hanno disertato la trasferta per protesta contro le restrizioni nella vendita dei biglietti.

Tommaso Sarzi Amadè di Asola si è aggiudicato all’asta la maglia del Mantova dipinta. Il ricavato di questa iniziativa, che rientra nel progetto “Mantova col cuore”, verrà devoluto alla cooperativa Agorà di Casatico.

Giornata grigia, temperatura di 6 gradi, lo stadio si sta riempiendo mentre le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Cella torna dopo la squalifica e affianca De Maio al centro della difesa. A sinistra si rivede Bani. Artioli sostituisce Burrai, mentre la sorpresa è Wieser preferito a Fiori. L’ultima variazione rispetto al derby col Modena è Mancuso al posto di Aramu.