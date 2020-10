Ciclismo – Anche Silvio Martinello onora Learco Guerra

MARMIROLO L’ex campione del mondo ed olimpico della pista, ed oggi commentatore Rai, Silvio Martinello, è stato l’ospite d’onore alla cerimonia d’inaugurazione dell’esposizione allestita nella Torre Civica di Marmirolo. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione locale a partire dal sindaco, Paolo Galeotti, e dall’assessore Elena Betteghella, è stata allestita con la collaborazione del nipote del mito, Learco Guerra junior, del Panathlon Mantova, rappresentato dal vice presidente Daniele Pagliari e dal giornalista Adalberto Scemma, del Comitato provinciale dell’Fci, presente il presidente Fausto Armanini e il consigliere nazionale Corrado Lodi, e del Coni, con il delegato Giuseppe Faugiana. Con loro anche il sindaco di Cavriana, Giorgio Cauzzi. Un tuffo nel passato di uno sport, il ciclismo, che grazie a personaggi come la Locomotiva Umana, e in tempi più recenti Silvio Martinello, non ha mai perso il proprio fascino, anzi… Prima del taglio virtuale del nastro tricolore si è assistito all’arrivo di atleti del Gruppo Ciclistico di Soave in sella a bici d’epoca. L’arrivo del campione padovano, dopo aver commentato per Radio Rai la tappa del Giro d’Italia che si è conclusa a Monselice, ha reso il momento ancor più carico di emozione. Il quadro della giornata si è completato con un interessante faccia a faccia tra Martinello e Scemma, svoltosi nella sala civica. Il campione padovano ha parlato del suo ciclismo, quello vissuto in sella e quello oggi raccontato a un microfono, con un entusiasmo che ha contagiato tutti i presenti.

Paolo Biondo