Piano Quartieri Puliti, martedì 10 dicembre incontro al quartiere Rabin e Gambarara

MANTOVA Proseguono gli incontri nei quartieri con i cittadini insieme all’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari, affiancato dai responsabili del Servizio Igiene Urbana e Verde di Mantova Ambiente e da alcuni agenti della Polizia Locale, per fare il punto e verificare gli interventi necessari.

Il prossimo incontro si svolgerà martedì 10 dicembre con ritrovo, alle 14.30, nella piazzetta del quartiere Rabin, poi alle 16 il ritrovo è davanti alla pizzeria “Il Nostromo” per fare un tour nel quartiere di Gambarara.

I sopralluoghi servono per verificare quali sono i problemi da affrontare nei quartieri. Servono anche per favorire la partecipazione dei cittadini. Fino a fine anno tutti i martedì pomeriggio sono in programma gli incontri in un quartiere diverso.