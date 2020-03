De Marchi distribuisce disinfettante gratis

MANTOVA “Per me l’emergenza non deve mai essere un business” parola di Luca de Marchi consigliere comunale di fratelli d’Italia, che, previa ordinazione su messenger Facebook distribuirà gratuitamente gel idroalcolici disinfettanti ai cittadini. Un gesto simbolico ma anche molto significativo: regalare le bottigliette con il gel. «Chi pensa di averne realmente bisogno può mandarmi messaggio sul profilo Fb e passare a prenderlo. Un modo concreto per mandare un messaggio rassicurante verso i cittadini e in controtendenza rispetto a chi, approfittandosi della psicosi creata dall’emergenza, specula” chiude de Marchi.