Calcio Serie B – Mantova, trasferta a Cesena: il Viminale mantiene la linea dura

MANTOVA Lavori in corso per ottenere una deroga al divieto di trasferta, imposto dal Viminale al Mantova a seguito degli incidenti con i tifosi padovani. Come anticipato dalla Voce la scorsa settimana, oltre al senatore leghista mantovano Andrea Paganella e al sindaco di Mantova Mattia Palazzi, anche il Cesena si è offerto di perorare la causa dell’Acm per il match in programma sabato 13 al Manuzzi. La richiesta inoltrata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è proprio quella di “aprire” quella trasferta ai mantovani, in virtù del gemellaggio con i supporter cesenati, che certo non provocherebbe alcun incidente.

Si spera che l’unione faccia la forza, ma le possibilità di una marcia indietro del Viminale (sia pur parziale) appaiono basse. Infatti, altre società colpite dal provvedimento restrittivo si sono mosse per ottenere uno sconto, con l’intercessione delle istituzioni locali e della Lega di Serie B. L’intenzione dell’Osservatorio e degli altri organi competenti, tuttavia, è quello di mantenere la linea dura su tutto il fronte, senza alcuna concessione. In ogni caso, c’è ancora tempo. Il presidente del Mantova Filippo Piccoli non si arrende e, con il supporto dei soggetti prima elencati, continua a lavorare sottotraccia.