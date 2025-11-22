Calcio serie B – Notiziario Mantova: Bonfanti recupera in extremis, Bragantini dà forfait

Mantova Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Mantova in vista della sfida di domani (ore 15) al Martelli contro lo Spezia. Sul fronte campo mister Davide Possanzini può sorridere con Bonfanti che recupera, mentre Bragantini no. L’attaccante, non ancora al meglio e valutato meglio nei prossimi giorni, con ogni probabilità non verrà nemmeno convocato. Saranno della partita invece Radaelli e Trimboli, ma entrambi dovranno fare attenzione perché in diffida. Al prossimo giallo scatta la squalifica. Questo il possibile 11 titolare biancorosso: Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Galuppini, Mensah, Ruocco.

Sull’altra sponda il tecnico Roberto Donadoni recupera Comotto e Bandinelli, mentre Soleri e Zurkowski non ce la fanno. «Stiamo lavorando molto bene – afferma l’allenatore – . Intravedo cose positive, ma dobbiamo fare un passo alla volta. Il Mantova? Preferisco concentrarmi su di noi. È giusto sapere le qualità degli avversari, ma credo sia fondamentale avere coscienza delle proprie capacità».